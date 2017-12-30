قوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين

سيطرت قوات الجيش اليمني اليوم السبت على سوق اليتمة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع عناصر المليشيا الحوثية وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد.