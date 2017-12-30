قوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين

سيطرت قوات الجيش اليمني اليوم السبت على سوق اليتمة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن بعد مواجهات عنيفة مع عناصر المليشيا الحوثية وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد.
GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:20 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبراختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.
GMT 08:57 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يدخل مدينة حيس غرب اليمن
GMT 14:30 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبرتحرير معسكر إستراتيجي في الحديدة من قبضة الحوثيين
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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