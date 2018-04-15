الملك عبد الله يؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وأمن وسلامة شعبها.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني أمس السبت من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وحسب وكالة الانباء الأردنية بترا، التى أوردت النبأ اليوم الأحد، بحث الجانبان التطورات على الساحة السورية.