تظاهرة احتجاجًا على مجزرة غزة ورفضًا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مدينة كراتشي في الباكستان
GMT 09:47 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوالمفوضية الاوروبية تطلق اجراءات لتعطيل العقوبات الاميركية على شركاتها بشأن ايران
GMT 22:58 2018 الخميس ,17 أيار / مايومسؤول في وزارة الخزانة الأميركية يؤكد فرض العقوبات على بنك البلاد ومديره العام تم بالتنسيق مع العراقيين وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع هذا البنك
GMT 22:56 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسيسي يعلن فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان للتخفيف على الفلسطينيين
GMT 22:18 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسلطات المصرية تقرر استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان تخفيفًا عن أهل قطاع غزة .
GMT 19:43 2018 الخميس ,17 أيار / مايوالسويدي يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات القطرية لمنعها من معاودة مثل تلك التصرفات
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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