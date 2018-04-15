قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، اليوم الأحد، إن الأسس القانونية التي استُند عليها لتوجيه ضربات جوية بريطانية لسوريا قابل للنقاش، مضيفاً أنه كان سيؤيد فقط أي تحرك مدعوم من مجلس الأمن الدولي.

وتابع كوربين في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أقول لوزير الخارجية.. أقول لرئيسة الوزراء.. أين السند القانوني لذلك؟".

وأضاف: "الأساس القانوني... كان يجب أن يكون الدفاع عن النفس، أو تفويضاً من مجلس الأمن الدولي. التدخل لأسباب إنسانية، مفهوم قابل للنقاش من الناحية القانونية في الوقت الحالي".