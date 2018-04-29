بومبيو يؤكد أن إيران تقوم بزعزعة الأمن في المنطقة عبر تزويد الأسلحة للحوثيين في اليمن

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران تقوم بزعزعة الأمن في المنطقة عبر تزويد الأسلحة للحوثيين في اليمن.

وأكد أن الاتفاق النووي الحالي ليس كافيا لكبح إيران وتحقيق الاعتدال.