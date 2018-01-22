وزير الخارجية اليمني يؤكد أن المباحثات مع لافروف تناولت تطورات الملف اليمني وعددًا من القضايا الإقليمية

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن المباحثات مع لافروف تناولت تطورات الملف اليمني وعددا من القضايا الإقليمية
GMT 18:54 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي سيزور موسكو الاحد القادم لعقد مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
GMT 19:18 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرالمخلافي يؤكد أن الحكومة الشرعية لن تسمح لمليشيا الاٍرهاب والدمار الحوثية ان تستمر في خيار الحرب
GMT 17:26 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبرعبدالملك المخلافي يؤكد أن الأزمة الحالية هي مشكلة يمنية
GMT 14:18 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يؤكد أن معركة اليمن هي معركة كل العرب للدفاع عن الهوية والأرض اليمنية، والأمة وعلى الأشقاء تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة.
GMT 16:49 2017 الجمعة ,25 آب / أغسطسعبدالملك المخلافي يعلن نقلنا البنك المركزي لعدن بعد ان اختفت المليارات من البنك
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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