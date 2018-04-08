الجيش اليمني يأسر 12 عنصراً من الميليشيا الحوثية الانقلابية

لقي العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم وأصيب آخرون في هجمات للجيش اليمني ، بمنطقة قانية شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن معارك بين الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية تركزت في الجبال والتباب الواقعة بين جبلي الفالق، ومسعودة بالمنطقة.
وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية وأسر أكثر من 12 آخرين منهم.
في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء ، أسفرت عن تدمير عدد من الآليات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا، وسقوط جميع من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.
GMT 09:31 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالجيش المصري يدمّر عدد من الأوكار والعبوات الناسفة في سيناء
GMT 09:02 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانقوات النظام السوري تجدد قصفها على الغوطة الشرقية
GMT 09:00 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمحمد بن سلمان يغادر مدينة هيوستن متوجهاً للجمهورية الفرنسية
GMT 08:56 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانمقتل 70 شخصاً على الأقل جراء الهجوم الكيماوي الذي استخدمه النظام السوري
GMT 06:27 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانإصابة شخص بحريق اندلع ببرج ترامب في مدينة نيويورك
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك