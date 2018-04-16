الخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات القمة العربية حول القضية الفلسطينية

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الإثنين، بقرارات القمة العربية التي انعقدت في السعودية أمس الأحد، التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
GMT 09:34 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانمفوض أوروبي يدعو إلى اجتماع قريب بين ميركل وبوتين لبحث الأزمة السورية
GMT 08:47 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان"حظر الأسلحة الكيماوية" تجتمع اليوم لبحث الهجوم على دوما
GMT 08:43 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانوزير خارجية بريطانيا يؤكد أن الحرب في سوريا ستستمر
GMT 08:11 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانمحاكمة قس أميركي بتهمة الإرهاب في تركيا
GMT 08:08 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانرئيس الوزراء الأسترالي يبحث الأمن والتجارة في جولة أوروبية
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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