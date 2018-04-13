خروج دفعة جديدة من مقاتلي جيش الإسلام من دوما

خرجت فجر اليوم الجمعة، دفعة جديدة تضم الآلاف من مقاتلي جيش الإسلام والمدنيين من مدينة دوما، ولا تزال عملية الإجلاء مستمرة تمهيداً لاستعادة قوات النظام كافة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشكل دوما منذ أيام محور اهتمام المجتمع الدولي إثر تقارير عن هجوم كيماوي السبت، أسفر وفق مسعفين وأطباء عن مقتل أكثر من 40 شخصاً ودفع بدول غربية على رأسها الولايات المتحدة الى التلويح برد عسكري.

وكانت دوما الجيب الأخير لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، وتتواصل عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين منها منذ أيام، بموجب اتفاق أعلنت عنه دمشق الأحد بعد يومين من القصف العنيف.