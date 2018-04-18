لبنان يستعد لإجراء انتخابات برلمانية للمرة الأولى منذ عقد

قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات برلمانية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن، يغرق لبنان في حمى السباق وتضيق الشوارع بصور المرشحين، على وقع تحالفات غير مألوفة بين القوى السياسية التي تخوض الاستحقاق وفق قانون انتخاب جديد.
وبعدما مدد المجلس الحالي ولايته لثلاث مرات منذ انتخابه في العام 2009، بسبب الانقسامات السياسة الداخلية وعلى وقع الأزمة السورية، ينظر إلى هذه الانتخابات بوصفها محطة مهمة من شأنها أن ترسم معالم السنوات الأربع المقبلة سياسياً لناحية شكل التوزانات بين مختلف الفرقاء، وكذلك على الصعيد الاقتصادي.
GMT 09:28 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحماس ترفض عرضاً من مصر لوقف "مسيرة العودة" وبدء مفاوصات تبادل الأسرى
GMT 09:18 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانحركة فتح تدعو إلى استمرار مسيرات العودة في غزة
GMT 09:17 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل قيادي جهادي في سيناء
GMT 08:55 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانمقتل 5 أشخاص بينهم قائد بالشرطة جنوب أفغانستان
GMT 08:53 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانألبانيا ترغب في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها
نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
أرسل تعليقك