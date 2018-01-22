البرلمان العراقي يصادق على إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 أيار المقبل
GMT 13:13 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايررفع جلسة البرلمان العراقي إلى السبت لعدم اكتمال النصاب
GMT 12:16 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالتحالف الوطني العراقي يشكك بنتائج التصويت السري وينسحب من جلسة البرلمان
GMT 10:13 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالبرلمان العراقي يحظر على مجموعة "كار" الهندسية الكردية العمل في حقول كركوك للنفط.
GMT 09:33 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبرالبرلمان العراقي يعقد جلسته بحضور النواب الأكراد من أحزاب الاتحاد الوطني
GMT 11:33 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبرالبرلمان العراقي يقرر ايقاف رواتب الموظفين الذين شاركوا في استفتاء كردستان
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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