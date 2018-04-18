حركة فتح تدعو إلى استمرار مسيرات العودة في غزة

قالت حركة فتح إن استمرار مسيرات العودة وإصرار الشعب الفلسطيني على المضي قدماً فيها، "هو تأكيد آخر على صلابة شعبنا في مواصلة نضاله حتى تحقيق حلمه، وإن التضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا من خلال مظاهراته السلمية تشكل رافعة هامة صوب تحقيق التطلعات الوطنية".