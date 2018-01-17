الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن القدس عاصمتنا الأبدية ننتمي إليها وتنتمي إلينا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر الأزهر العالمي أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية ننتمي إليها وتنتمي إلينا.

وأكد عباس نواجه تحديات شديدة الخطورة بدأت فصولها السوداء منذ أكثر من 100 عام بوعد بلفور المشؤوم الذي أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق.

وصرح أن الولايات المتحدة لم تحترم قراراتها السابقة التي أعلنت أن القدس مدينة محتلة.