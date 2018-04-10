قال مسؤول في حركة فتح، اليوم الثلاثاء، إن "الجانب الفلسطيني سيطلب من القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل، الالتزام بالمبادرة العربية للسلام مع إسرائيل دون أي تعديلات".