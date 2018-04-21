اغتيال مسؤول دولي في لجنة الصليب الأحمر غرب مدينة تعز في اليمن

قتل مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصاص مسلحين مجهولين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن .
وقال شهود عيان لـ " العرب اليوم " أن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "حنا لحود " لبناني الجنسية لقي مصرعه برصاص مسلح مجهول في منطقة الضباب غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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