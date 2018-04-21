اغتيال مسؤول دولي في لجنة الصليب الأحمر غرب مدينة تعز في اليمن

قتل مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر برصاص مسلحين مجهولين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن .

وقال شهود عيان لـ " العرب اليوم " أن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "حنا لحود " لبناني الجنسية لقي مصرعه برصاص مسلح مجهول في منطقة الضباب غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد.