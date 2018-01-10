مقتل 3 أفراد من تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار وسط اليمن

قُتل 3 أفراد من تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار أمريكية في مديرية الصومعة بمحافطة البيضاء وسط اليمن.
GMT 10:23 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرمقتل مسؤول الإعلام في تنظيم القاعدة في غارة أميركية على محافظة مأرب
GMT 14:50 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرمقتل 3 من مسلحي تنظيم القاعدة في غارة أميركية في منطقة الصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 07:47 2017 الثلاثاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل 40 مسلحًا من " الشباب" وداعش إثر غارات أميركية بالصومال
GMT 08:47 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل شخصين يشتبه انتماؤهم لـ تنظيم القاعدة بغارة لطائرة من دون طيار بمديرية لودر في محافظة أبين جنوب اليمن.
GMT 09:48 2017 الجمعة ,03 تشرين الثاني / نوفمبرقيادي في تنظيم القاعدة يسلم نفسه للقوات الأمنية في مديرية المحفد بمحافظة أبين، جنوب اليمن
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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