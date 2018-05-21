غارة ثالثة تستهدف ناقلة نفط ثانية ببني مطر

استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بغارة جوية ناقلة نفط بمديرية بني مطر محافظة صنعاء.

واوضح مصدر محلي بالمديرية ان طيران تحالف العدوان استهدف بغارة ثالثة ناقلة نفط بمنطقة الصباحة.

وكان طيران العدوان استهدف بغارتين قبل نصف ساعة ناقلة النفط الاولى في نفس المنطقة.