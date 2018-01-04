قوات الشرعية اليمنية تفرض حصارًا على ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقتي النجيبة والهاملي غربي تعز
GMT 18:22 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمليشيات الحوثي تنشر قناصة بمحيط "الحيمة" لاستهداف قيادات حزب المؤتمر
GMT 09:06 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبروصول ثلاثة وعشرين جثة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى مستشفى الثورة في مدينة اب وسط اليمن
GMT 09:48 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر: مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط معسكر التشريفات، والانفجارات تهز الأحياء الشرقية لمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 08:54 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش اليمني شرق وشمال معسكر الدفاع الجوي في محافظة تعز
GMT 08:49 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرمظاهرة في مدينة تعز تطالب الحكومة الشرعية بدعم الجبهات بالذخيرة لتحرير المدينة من من مليشيات الحوثي
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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