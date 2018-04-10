استنفار القوات الحكومية السورية تحسباً لضربات أميركية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن "مواقع القوات الحكومية وحلفائها تشهد استنفاراً للعناصر والضباط العاملين فيها، وذلك تحسباً لضربات أمريكية أو غربية محتملة".

وأوضح المرصد، أن "الاستنفار شمل المطارات والقواعد العسكرية في دمشق وريفها وفي محافظات حمص واللاذقية وطرطوس ومناطق أخرى".