الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفتح ملف تبادل الأسرى مع حماس

كشف التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له اليوم، أن حكومة نتانياهو قامت بفتح ملف "تبادل الأسرى" مع حركة حماس أخيراً عقب زيارة أحد الوفود الأمنية المصرية للقطاع.

وقال التقرير إن إسرائيل قدمت عرضاً إلى القاهرة يقضي بأن يتم تجميد ووقف مسيرات العودة والمظاهرات على الحدود مع غزة، في مقابل فك الحصار عن القطاع، والبدء الفوري بمفاوضات تبادل الأسرى.

وزار أخيراً فد من حماس القاهرة، في الوقت الذي تواجدت فيه أيضاً عدد من الفصائل الفلسطينية المسؤولة في القاهرة، عقب زيارة الوفد الأمني المصري، للتباحث مع القيادات المصرية في عدد من القضايا والموضوعات.