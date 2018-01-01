الحكومة اليمنية تحث وزارة التخطيط على التنسيق مع البنك والدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية

طالبت الحكومة اليمنية وزارة التخطيط التنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع التنمية
GMT 08:04 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرالحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين
GMT 16:31 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم الحكومة اليمنية يدعو قيادات المؤتمر لتشكيل جبهة موحدة ضد الانقلابيين
GMT 16:24 2017 الإثنين ,04 كانون الأول / ديسمبرالناطق باسم الحكومة اليمنية يعلن لا حل في اليمن سوى باستعادة الحكومة الشرعية
GMT 06:29 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبررئيس الحكومة اليمنية، يؤكد لتعود القوات المسلحة إلى مواقعها، وعلى المتقطعين أن يدركوا أننا لا نرغب في المواجهة مع أحد، شعارنا الحوار ومراعاة الوضع العام، هناك عدو أمامنا وفي أوساطنا عدو آخر، يقتل للقتل فقط
GMT 06:28 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبررئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر :لن نحتفل وهناك من يرى في احتفالنا بالذكرى الخمسين للاستقلال مشكلة، لا نقبل سفك الدماء لكي نحتفل.
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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