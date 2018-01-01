الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين
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الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين

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العرب اليوم - الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين

الحكومة اليمنية
صنعاء ـ خالد عبدالواحد

دعت أعضاء الحكومة اليمنية المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن العناصر الإنقلابية

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الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين



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الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين الحكومة اليمنية تدعو المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع الشرعية في اليمن والابتعاد عن الانقلابيين



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