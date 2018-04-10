شكوى لبنانية لمجلس الأمن بعد استخدام إسرائيل مجاله الجوي لاستهداف سوريا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأنها "تعتزم التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد استخدام المجال الجوي اللبناني في الاعتداء على سوريا".