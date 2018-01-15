لافروف​ يؤكد أن موسكو ستعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف أن ​موسكو​ ستعمل للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ الإيراني، معتبرا ان "تصريحات واشنطن الأخيرة حول الاتفاق الإيراني لا تزيد من التفاؤل ونأمل أن يصبح مؤتمر الحوار السوري حافزا للأمم المتحدة لتفعيل التسوية بسورية".