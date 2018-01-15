لافروف​ يؤكد أن موسكو ستعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعمل للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا ان "تصريحات واشنطن الأخيرة حول الاتفاق الإيراني لا تزيد من التفاؤل ونأمل أن يصبح مؤتمر الحوار السوري حافزا للأمم المتحدة لتفعيل التسوية بسورية".
GMT 10:36 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / يناير" الغذاء والدواء " توقف العمل على 77 جهاز ليزر غير مرخصة في منشآت طبية خلال كانون الأول.
GMT 10:32 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايررئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني يتوقع ارتفاع الاستثمارات اليابانية في المملكة إلى مستويات متميزة.
GMT 10:30 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمصدر من داخل اجتماع وفدي اربيل وبغداد يؤكد التوصل لاتفاق بشأن فتح مطاري إقليم كردستان وإدارة المعابر بشكل مشترك
GMT 10:27 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمسؤول في الخارجية القطرية ينفي اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة إماراتية
GMT 10:12 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايروفد رفيع المستوى من بغداد يصل إلى أربيل لبحث الأزمة القائمة مع الإقليم
GMT 10:10 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرسامسونغ تعلن موعد إصدار "GALAXY X" الجديد وتكشف أهم مميزاته
GMT 09:38 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرخادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
GMT 09:37 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرمقتل 16 شخصًا وإصابة 65 إثر تفجير مزدوج بساحة الطيران وسط بغداد.
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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