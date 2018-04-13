المعارضة البريطانية تطالب بتحقيق مستقل في هجوم سورية

قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، إن على بريطانيا السعي لإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا، بدلاً من انتظار تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت أمس الخميس، على تأييد كبار أعضاء حكومتها لاتخاذ إجراء لم يتحدد لردع الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا. وقال كوربين إنه يجب أخذ رأي البرلمان قبل أي عمل عسكري.
وأضاف "يبدو أن الحكومة تنتظر التعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية التصرف".
وتابع "يجب أن تسعى بريطانيا لتحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المروع الذي وقع مطلع الأسبوع كي تتسنى محاسبة المسؤولين عنه".
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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