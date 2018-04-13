المعارضة البريطانية تطالب بتحقيق مستقل في هجوم سورية

قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، إن على بريطانيا السعي لإجراء تحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا، بدلاً من انتظار تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي حصلت أمس الخميس، على تأييد كبار أعضاء حكومتها لاتخاذ إجراء لم يتحدد لردع الحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا. وقال كوربين إنه يجب أخذ رأي البرلمان قبل أي عمل عسكري.

وأضاف "يبدو أن الحكومة تنتظر التعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كيفية التصرف".

وتابع "يجب أن تسعى بريطانيا لتحقيق مستقل تقوده الأمم المتحدة في الهجوم الكيماوي المروع الذي وقع مطلع الأسبوع كي تتسنى محاسبة المسؤولين عنه".