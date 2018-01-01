قوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

استعادت قوات الجيش اليمني السيطرة على جبل القرن الإستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة في محافظة لحج جنوب اليمن
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:20 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبراختفاء عشرات النقاط الأمنية للمليشيات الحوثية في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء، شمال اليمن اثر سحبهم للجبهات بعد مصرع وأسر المئات منهم على أيدي قوات الجيش اليمني.
GMT 08:57 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يدخل مدينة حيس غرب اليمن
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
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