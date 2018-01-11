الخارجية اليمنية توجه رسائل عاجلة للمجتمع الدولي بشأن انتهاكات الميليشيا الحوثية الانقلابية ضد المدنيين.
GMT 10:42 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمتحدث الجيش اليمني يؤكد أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات
GMT 13:50 2017 السبت ,06 أيار / مايومقتل 5 وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة تعز
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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