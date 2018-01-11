قوات الاحتلال تعتقل المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور مجدي مفارجة الليلة الماضية.
GMT 07:42 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تحتجز عدد من المركبات على مدخل دير شرف غرب نابلس قبل قليل.
GMT 20:09 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.
GMT 11:04 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابًا عقب اجتيازه للسياج الفاصل شمال قطاع غزة.
GMT 21:05 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم قرية واد رحال قضاء بيت لحم، قبل قليل.
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,03 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تطلق النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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