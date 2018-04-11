مقتل 20 شخصًا إثر محاولة هروب جماعي لنزلاء سجن بالبرازيل

قتل 20 شخصًا اليوم إثر اشتباكات بالأسلحة النارية بين الشرطة ونزلاء أحد السجون شمال البرازيل، بعد محاولتهم الفرار بمساعدة أفراد من الخارج.

وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولي الأمن العام البرازيلي في ولاية بارا شمال البرازيل حددوا هوية جثث 19 قتيلاً من السجناء أو داعميهم في سجن سانتا إيزابيل بولاية بارا، مضيفة أن عدد من لاذوا بالفرار من السجن سيُعلن بعد إجراء إحصاء نهائي للسجناء.