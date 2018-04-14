السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يؤكد أن ما جرى هو سيناريو مخطط له مسبقا موسكو.
GMT 07:29 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانوزاره الدفاع البريطانيه نفذنا ضربات ناجحه جدا علي سورية الضربات سيكون لها تاثير كبير علي اليه الحكومه السورية مستقبلًا
GMT 07:26 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانغارتين لطيران التحالف العربي ، على الجامعة الجديدة في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 07:15 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم للقاعدة على موقع عسكري يتبع الحزام الأمني بمديرية الوضيع بمحافظة أبين جنوبي اليمن
GMT 06:35 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالدفاع الروسية تؤكد ان تم إعتراض جميع الصواريخ التي استهدفت مطار الضمير شرقي دمشق
GMT 06:23 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالجيش السوري يصف الهجوم الأمريكي الفرنسي البريطاني على بلاده بـ "العدوان الثلاثي الغادر"
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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