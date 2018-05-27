ماكرون يجتمع فى باريس مع السراج وحفتر لبحث تنظيم انتخابات ليبيا الثلاثاء

يلتقى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، بعد غد الثلاثاء، بقصر الإليزيه بالمسؤولين الليبيين فى مؤتمر دولى يهدف إلى تنظيم انتخابات فى ليبيا، التى تشهد حالة من الفوضى، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.
وأوضح المصدر أن المؤتمر- الذى سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة - سيجمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وفى سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام أن قصر الأليزيه دعا ممثلى 19 دولة معنية بهذا الملف بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن الدولى والقوى الإقليمية.
وأضافت أنه سيحضر أيضا الرئيس الكونغولى دينيس ساسو نجيسو، الذى يرأس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى عن ليبيا إلى جانب رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا غسان سلامه.
يذكر أن ماكرون كان قد جمع حفتر والسراج فى 25 يوليو 2017 فى مدينة (لا سيل سان كلو) الفرنسية انطلاقا من الأهمية التى توليها فرنسا لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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