قوات الجيش اليمني تسيطر على جبل دغيس بمديرية رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، ولازالت المعارك مستمرة حتى الان
GMT 04:39 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / ينايرمقتل مشرف الحوثيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن، القيادي الحوثي حسن حسين درهم المدعوا ابو شايف وعدد من مرافقية خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني.
GMT 16:16 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرمقتل القيادي الحوثي شرف مطهر سلبه المكنى "أبو رعد" خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 15:46 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بغارات لطيران التحالف العربي ومواجهات مع قوات الجيش اليمني
GMT 15:43 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرأبباء عن مقتل المعين من قبل الحوثيين خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في جبهة الساحل الغربي
GMT 14:12 2018 السبت ,20 كانون الثاني / ينايرتجدد المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن.
ظهرت المطربة الأميركية الشابة ريتا أورا، التي اتجهت إلى مجال الأزياء وعالم الموضة خلال استضافتها في برنامج المواهب "America's Next Top Model"، بإطلالة أنيقة ومميزة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال حضورها أسبوع الموضة لخريف/شتاء 2018/ 2019، الإثنين. ارتدت المطربة الشهيرة البالغة من العمر 27 عاما، معطفا واسعا بألوان مشرقة من البرتقالي والبنفسجي، والذي نسقت معه زوجا من الأحذية الطويلة ذات الركبة العالية والذي يأتي بطباعة من الأزهار بنفس الألوان إضافة إلى الأسود، وأخفت وراء عيونها نظارة شمسية مستديرة صغيرة وأكملت إطلالتها بحقيبة شانيل سوداء. يبدو أن ريتا تتمتع ببعض الوقت في باريس، بعد الإفراج عن دويتو لها مع ليام باين (24 عاما)، وهو عضو في الفرقة الإنجليزية العالمية ون دايركشن، للفيلم المقبل "Fifty Shades Freed". ويرى المسار أن ليام وريتا يتابعان خطى نجم "وان ديركتيون" زين مالك وتايلور
أرسل تعليقك