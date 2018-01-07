المقاومة الإيرانية تدعو المجتمع الدولى إلى القيام بواجباته تجاه الشعب الإيراني

‏دعت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولى إلى القيام بواجباته تجاه الشعب والمقاومة الإيرانية ، وأن يتخذ خطوات عملية محددة " لقطع الطريق على النظام الحاكم فى ‫إيران لمزيد من قمع المنتفضين" على حد قولها.

وقالت رجوى - فى سلسلة تغريدات عبر حسابها على ( تويتر) اليوم السبت - ‏"على المجتمع الدولى أن يعترف بحق الشعب الإيرانى المشروع لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وتحقيق الحرية وسيادة الشعب ، وأن يدين النظام الإيرانى بشدة بسبب الإبادة والإعتقالات الجماعية للمتظاهرين العزل ومحاسبته".

وأضافت ‏" إن قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى عمل مدان ويجب ضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت".