المقاومة الإيرانية تدعو المجتمع الدولى إلى القيام بواجباته تجاه الشعب الإيراني

دعت مريم رجوى رئيسة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، المجتمع الدولى إلى القيام بواجباته تجاه الشعب والمقاومة الإيرانية ، وأن يتخذ خطوات عملية محددة " لقطع الطريق على النظام الحاكم فى إيران لمزيد من قمع المنتفضين" على حد قولها.
وقالت رجوى - فى سلسلة تغريدات عبر حسابها على ( تويتر) اليوم السبت - "على المجتمع الدولى أن يعترف بحق الشعب الإيرانى المشروع لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وتحقيق الحرية وسيادة الشعب ، وأن يدين النظام الإيرانى بشدة بسبب الإبادة والإعتقالات الجماعية للمتظاهرين العزل ومحاسبته".
وأضافت " إن قطع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى عمل مدان ويجب ضمان حرية وصول عموم المواطنين إلى الإنترنت".
GMT 07:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
GMT 07:22 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرقصف عشوائي بقذائف الهاون من قبل مليشيا الحوثي على قرية المحصن وسط اليمن
GMT 04:42 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالتليفزيون الإيرانى يعلن إصابة 21 شخصا فى زلزال بقوة 5.1 بمقياس ريختر
GMT 04:32 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالألاف يتظاهرون فى هندوراس ضد إعادة انتخاب الرئيس هيرنانديز
GMT 04:29 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالرئيس الروسى يحضر احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة القديسين
GMT 04:27 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرالنيابة العامة فى السعودية تأمر بإيداع 11 أميرا بسجن الحائر
GMT 04:25 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرأكثر من 200 مهاجر يقتحمون سياجاً حدودياً بين المغرب وإسبانبا
GMT 04:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمليشيات الحوثى تقصف مناطق سكنية فى البيضاء وسط اليمن
أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
أرسل تعليقك