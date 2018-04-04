إصابة أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا

أصيب أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وقال إد باربريني قائد منطقة شرطة سان برونو ": هناك أربعة ضحايا نقلوا جميعًا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري، كما توفيت امرأة متأثرة بجروح تسببت بها لنفسها. وفي الوقت الراهن نعتقد أنها مطلقة النار
وذكر مصدر أن المرأة تسللت وقت الغداء و أطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه، مشيرًا إلى أن إطلاق النار حصل في باحة داخلية يتناول فيها الموظفون طعام الغداء في العادة.
وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه جرى إبلاغه بالواقعة، مقدمًا شكره لرجال الشرطة والإسعاف الذين تعاملوا مع الحادثة.
ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر يوتيوب المملوك لشركة "جوجل" التابعة لمجموعة ألفابت
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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