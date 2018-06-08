القوات العراقية تعلن مقتل مدنى وعنصر أمن فى هجوم مسلح ببعقوبة

أكد قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، الخميس، أن مدنيًا وعنصرًا أمنيًا قتلا بهجوم مسلح استهدف مركبة شمال شرقى بعقوبة.
وقال العزاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مركبة قرب تقاطع الجيزانى على طريق بعقوبة - المقدادية، مما أسفر عن مقتل مدنى وعنصر أمنى كانا داخل المركبة، مضيفًا أن فريقًا أمنيًا بدء بالتحقيق فى ملابسات الحادث، وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى مما يؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين وقوات الأمن.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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