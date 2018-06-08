القوات العراقية تعلن مقتل مدنى وعنصر أمن فى هجوم مسلح ببعقوبة

أكد قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، الخميس، أن مدنيًا وعنصرًا أمنيًا قتلا بهجوم مسلح استهدف مركبة شمال شرقى ب‍عقوبة.

وقال العزاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على مركبة قرب تقاطع الجيزانى على طريق بعقوبة - المقدادية، مما أسفر عن مقتل مدنى وعنصر أمنى كانا داخل المركبة، مضيفًا أن فريقًا أمنيًا بدء بالتحقيق فى ملابسات الحادث، وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى مما يؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين وقوات الأمن.