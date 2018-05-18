استشهاد ضابط بالعمليات الخاصة إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة في سيناء

استشهد منذ قليل النقيب عبد المجيد الماحي الضابط بالقوات الخاصة، بشمال سيناء وذلك اثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي.

وأكد مصدر أمني أن مجهولون استهدفوا سيارة اللواء ناصر حسين، مساعد مدير المنطقة المركزية لقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وذلك أثناء توزيع وجبات السحور على الخدمات والتمركزات الأمنية بشمال سيناء.