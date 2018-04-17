الدفاعات السورية تسقط صواريخ اخترقت أجواء حمص

أسقطت الدفاعات الجوية السورية ليل الاثنين - الثلاثاء صواريخ اخترقت أجواء حمص في وسط البلاد ولم يعرف في الحال نوعها أو الجهة التي أطلقتها، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

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