قوات الجيش اليمني، تحرر جبل الخرشة الإستراتيجي في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية