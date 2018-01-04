طائرات الاحتلال تستهدف أرض زراعية شرق صوفا شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة
GMT 19:54 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرتحليق طائرات الاحتلال بدون طيار على ارتفاعات منخفضة في أجواء قطاع غزة
GMT 23:08 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبرانفجار جديد شمال قطاع غزة بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال
GMT 12:31 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرشهيدان باستهداف طائرات الاحتلال دراجة نارية في قرية أم النصر شمال قطاع غزة
GMT 19:11 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبرطائرات الاحتلال تقصف موقع اللواء شمال قطاع غزة
GMT 13:58 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرطائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة للمقاومة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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