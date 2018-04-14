الرئيس الفرنسي يأمر بتدخل الجيش في سورية ردًا على الهجوم الكيميائي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أمر بتدخل الجيش الفرنسي في سورية ضمن مشاركة وصفها الإليزيه في بيان له بعملية عسكرية دولية مشتركة بعد ثبوت استخدام النظام السوري أسلحة كيمائية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألقى كلمة بشأن سورية، مؤكدا أنه اتخذ قرارا بضربها بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا.