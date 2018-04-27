وزير الخارجية الجبير يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في باريس

شارك وزير الخارجية السعودية عادل بن أحمد الجبير في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان " لا مال لدعم الإرهاب ".

وأكد معاليه في تصريح صحفي على هامش المؤتمر أن المملكة العربية السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أن المملكة استضافت أول مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب عام 2005م.

وأوضح الوزير الجبير أن المملكة عضو فاعل في مراقبة الأموال، ودعمت تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وهي من أوائل الدول التي أسست التحالف الدولي لمكافحة داعش.

واستعرض معاليه المبادرات العديدة التي قادتها المملكة منها، تأسيس التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، و تأسيس ‫المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف‬ (اعتدال).

يذكر أن أعمال المؤتمر اختتمت اليوم في باريس بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نحو 500 خبير و80 وزيراً من 72 دولة، لتبادل الخبرات لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية.