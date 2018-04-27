وزير الخارجية الجبير يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في باريس

شارك وزير الخارجية السعودية عادل بن أحمد الجبير في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان " لا مال لدعم الإرهاب ".
وأكد معاليه في تصريح صحفي على هامش المؤتمر أن المملكة العربية السعودية طالبت بتحرك دولي فعال لمواجهة الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أن المملكة استضافت أول مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب عام 2005م.
وأوضح الوزير الجبير أن المملكة عضو فاعل في مراقبة الأموال، ودعمت تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وهي من أوائل الدول التي أسست التحالف الدولي لمكافحة داعش.
واستعرض معاليه المبادرات العديدة التي قادتها المملكة منها، تأسيس التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، و تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال).
يذكر أن أعمال المؤتمر اختتمت اليوم في باريس بحضور فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وبمشاركة نحو 500 خبير و80 وزيراً من 72 دولة، لتبادل الخبرات لمحاربة تمويل التنظيمات الإرهابية.
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ظهرت النجمة آن هاثاواي، التي اشتهرت على الساحة السينمائية بعد دورها في فيلم ديزني "The Princess Diaries" 2001، بإطلالة متألقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean’s 8" ضمن فعاليات حدث "CinemaCon" لعام 2018 والمقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وارتدت الممثلة الشهيرة، فستانًا مذهلًا بدون أكمام وذو رقبة عالية، من تصميم العلامة الإيطالية الفاخرة "بوتيغا فينيتا"، والذي وصل سعره إلى 13500 جنيه إسترليني. وخطفت هاثاواي الأنظار لفستانها الذي يصل طوله إلى الكاحل، ويتميز بنمط معقد من الفصوص الملونة بالأحمر، الأزرق، الفضي والذهبي مع خلفية باللون الكريمي. وأكملت آن هاثاواي إطلالتها في الحدث المقام في فندق سيزار بالاس، بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة ذات الكعب العال، وأقراط دائرية ذهبية ايضا مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة النيوود الوردي وظلال العيون البنية. وانضمت النجمة إلى فريق عمل الفيلم على السجادة
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