مجلس الأمن يؤكد مشروع قرار غربي للتحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
GMT 01:05 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانتحطم عدد من آليات جيش اسرائيل بمواجهات في مخيم العروب
GMT 01:03 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانتجهيز القاذفة بي 1 الاستراتيجية لضرب سوريا
GMT 01:03 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانالمدمرة البريطانية Duncan شاركت في الضربة ضد الأسد
GMT 00:58 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانمقتل عنصر من بعثة الأمم المتحدة في هجوم شمال مالي
GMT 22:51 2018 السبت ,14 إبريل / نيسانالرئيس محمود عباس يلتقي مبعوث الرئيس الروسي بوغدانوف
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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