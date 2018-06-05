مقتل 15 إرهابيًا بالعريش فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إنه لقى 15 من العناصر الإرهابية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وذلك بعد تحديد موقع اختبائهم بطريق الدائرى بالعريش.