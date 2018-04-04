مجلس النواب الأردني يشارك في المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

يشارك رئيس المجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في اجتماعات المؤتمر الـ 27 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد الخميس القادم في العاصمة المصرية القاهرة.

ويناقش المؤتمر، التحرك الدولي والإقليمي للاتحاد العربي خلال العام الحالي 2018م .

نقلا عن و ا س