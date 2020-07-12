حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان
آخر تحديث GMT13:35:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » حوارات وتقارير

نفى الأنباء المتداولة عن استقالة الحكومة أو بعض وزرائها

حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان

العرب اليوم -

العرب اليوم - حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
بيروت - العرب اليوم

عكس لقاء رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا «إيجابية» في العلاقة بين الطرفين اللبناني والأميركي تفضي إلى مساعدة لبنان على أكثر من صعيد، وأبرزها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصل إلى الحديث «عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان»، وهو رهان الحكومة على أن يلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة.

وعبّر دياب أمس عن هذه «الإيجابية» بالقول إن السفيرة شيا «أبدت كل استعداد لمساعدة لبنان في مجالات مختلفة»، فيما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي عُقد أول من أمس تخللته «مباحثات إيجابية»، مشددة على أن الولايات المتحدة «طالما وفرت مساعدة للبنان والشعب اللبناني، وهي مستمرة في ذلك»، من غير الخوض في التفاصيل وأكدت مصادر السراي الحكومي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الولايات المتحدة مستمرة ولم تنقطع قط، و«لا إشكال في التعاطي في الطرفين»، مشيرة في رد على التصريحات حول التوجه شرقاً، إلى أن لبنان «لم يدر ظهره في أي لحظة للغرب، وهو يقدر أي دولة صديقة تمدّ يد العون للبنان».

وإذ نفت المصادر أن يكون اللقاء مع شيا تناول ملف ترسيم الحدود الجنوبية، أوضحت أن طلب لبنان الدعم من الولايات المتحدة يندرج في أكثر من إطار، وهو دعم عام بمختلف المجالات، لافتة إلى أنه «من الطبيعي أن يكون تناول موضوع الأزمة الاقتصادية والمالية، ويتم التطرق إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد»، لافتة إلى أنه «طُلِب دعم في هذا الإطار»، علما بأن اللقاء بين دياب وشيا كان يعقد بالتزامن مع انعقاد الجلسة الـ17 للمفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض وممثلي صندوق النقد الدولي. وأشارت مصادر السراي إلى أن التباين بين الحكومة ومجلس النواب والمصارف لم يكن على الأرقام، بل كان على مقاربة تلك الأرقام، مشددة على أن المفاوضات مستمرة.

وأكد رئيس الحكومة حسّان دياب أمس بعد زيارته دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه «بحث والسفيرة شيا أول من أمس « مواضيع عدة وأبدت سعادة السفيرة كل استعداد لمساعدة لبنان بملفات مختلفة»، مؤكداً أن «الأنباء عن استقالة الحكومة أو استقالة بعض الوزراء تندرج ضمن الأخبار المفبركة التي تصدر كل يوم وهي غير صحيحة».

وأكد دياب أن الحكومة «تعمل بزخم حتى تخفف الأعباء على المواطنين، كما تدعم العائلات الأكثر حاجة، وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات 140 ألف عائلة حتى اليوم»، آملاً في «أن نصل إلى 200 ألف عائلة، بما يوازي أكثر من مليون ونصف لبناني»، لافتاً إلى أنه «من ضمن مبلغ الـ1200 مليار ليرة هناك مساعدة للقطاعين الصناعي والزراعي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

ولفت إلى أن حكومته «قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بـ500 مليار ليرة لمساعدة المدارس على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب للعام الدراسي المقبل ومشاريع أخرى تعنى بدعم الوضع الاجتماعي، لا سيما دعم سلة السلع الغذائية الأساسية المكونة من نحو 300 سلعة، وتمثل أكثر من 80 إلى 90 في المائة من الحاجات اليومية للمواطن اللبناني، وبذلك نكون قد فصلنا كلفة هذه السلع عن سعر صرف الدولار. نحن دائما تحت مظلة دار الفتوى ونشكر سماحة المفتي على كل اقتراحاته وتوجيهاته».

وقال دياب إن «هناك عوامل عدة تلعب دورا في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمتين الاقتصادية والمعيشية، من ضمنها المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي»، مضيفاً: «قلبنا الصفحة على المناقشات التي حصلت خلال الأسابيع الستة الماضية ومن هذا المنطلق بدأنا نتحدث عن الإصلاحات الأساسية المطلوبة والبرنامج الذي يجب أن يتم التوافق عليه بين صندوق النقد ولبنان، وسيلعب ذلك دورا أساسيا في استعادة الثقة ويفتح أبوابا عدة لمشاريع كثيرة من ضمنها سيدر وصناديق أخرى».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تفاصيل مقاضاة رئيس الوزراء اللبناني الجامعة الأميركية في بيروت

حسان دياب يعِد اللبنانيين بـ"بصيص أمل" وسياسيون ينتقدون تعيينات "الكهرباء"

حوارات وتقارير
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان حسان دياب يؤكد استعداد واشنطن لمساعدة لبنان



أخبار ذات صلة

GMT 05:10 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

المسماري يؤكد أن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت الإخوان
العرب اليوم - المسماري يؤكد أن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت الإخوان

GMT 09:12 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

الراعي يؤكّد أنّه أطلق نداء "حياد لبنان" بهدف تحقيق الخير للمواطنين
العرب اليوم - الراعي يؤكّد أنّه أطلق نداء "حياد لبنان" بهدف تحقيق الخير للمواطنين

GMT 14:03 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

العراق يطلق عملية عسكرية لفرض القانون ضد الفاسدين
العرب اليوم - العراق يطلق عملية عسكرية لفرض القانون ضد الفاسدين

GMT 04:57 2020 السبت ,11 تموز / يوليو

قرقاش يؤكّد ثقة الإمارات في حكمة السعودية بإدارة الأزمة
العرب اليوم - قرقاش يؤكّد ثقة الإمارات في حكمة السعودية بإدارة الأزمة

GMT 03:58 2020 الجمعة ,10 تموز / يوليو

الرئيس التونسي يؤكّد وجود محاولات لتفجير الدولة من الداخل
العرب اليوم - الرئيس التونسي يؤكّد وجود محاولات لتفجير الدولة من الداخل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت فستانًا من قماش الكتان باللون البيج

ميغان ماركل في شكل جديد وناعم بعد غياب دام شهرين

لندن ـ العرب اليوم

حاول دوق ودوقة ساسكس حماية نفسيهما من الشمس وفيروس "كورونا" في أحدث إطلالة لهما في بيفرلي هيلز- كاليفورنيا، وهما يستقلان سيارتهما في محطة للوقود برفقة فريق أمنيّ خاص بهما، فيما لم يشاهد معهما إبنهما آرتشي. اختارت ميغان ماركل بعد غياب دام شهرين الإطلالة بفستان من قماش الكتان linen باللون البيج الكريمي فضفاض تميّز بقصته غير المتساوية عند الطرف فجاء قصيراً من الأمام وأطول من الخلف. ونسّقت معه حذاء بكعب مسطّح من مجموعة Sam Edelman، وزيّنت اللوك بقبعة كبيرة من القش من تصميم Janessa Leone، ونظارات سوداء بزجاجات داكنة، وكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وأكملت ميغان اللوك بحقيبة كروس باللون الأسود. وللمرة الأولى زيّنت ميغان معصمها بما يبدو حسب الصور انه ساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية، لم يظهر من ميغان سوى شعرها الأسود الذي أسدلته على كتفيه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء
العرب اليوم - أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

GMT 08:24 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020

GMT 09:21 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي
العرب اليوم - أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي

GMT 09:09 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة
العرب اليوم - وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة

GMT 09:02 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني
العرب اليوم - أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني

GMT 03:53 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات
العرب اليوم - اكتشفي موديلات الفساتين "المشجرة" المستوحاة من النجمات

GMT 01:59 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة
العرب اليوم - اكتشف معالم الطبيعة في "تبوك" واحظي بعطلة رائعة

GMT 01:07 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مفيدة للتخزين في غرف الأطفال تعرفي عليها

GMT 02:56 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها
العرب اليوم - نائبة ديمقراطية تشكّك في آداء بايدن وتحذر أن ترامب قد يفعلها

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته
العرب اليوم - نقيب الصحافيين في حضرموت يطعن في القضاء ويشكّك في نزاهته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:28 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري
العرب اليوم - حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 19:57 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان
العرب اليوم - إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان

GMT 05:04 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"
العرب اليوم - مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"

GMT 00:51 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة
العرب اليوم - إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة

GMT 10:13 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء

GMT 07:48 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات
العرب اليوم - كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض
العرب اليوم - ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 03:02 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية
العرب اليوم - السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

GMT 01:33 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص
العرب اليوم - تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر

GMT 01:00 2015 الخميس ,08 تشرين الأول / أكتوبر

خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل
العرب اليوم - خيري يؤكد أن ربط عنق الرحم الحل الأمثل لتثبيت الحمل

GMT 05:56 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد
العرب اليوم - صرخة في منتصف الليل بسبب الجمع بين زوجتين على فراش واحد

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 00:38 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل
العرب اليوم - الدكتور شريف باشا يكشف أهمية حقنة الرئة لبعض الحوامل

GMT 19:53 2020 الإثنين ,23 آذار/ مارس

تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل
العرب اليوم - تصميمات أبواب خشب خارجية مميزة للمنازل

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 11:15 2015 الجمعة ,27 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل

GMT 16:00 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة
العرب اليوم - ابنة رئيس دولة الشيشان تفوز بجائزة في الموضة

GMT 05:10 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا
العرب اليوم - برنامج طبخ "جوردون رامزي" الجديد يُثير غضبًا دوليًّا

GMT 07:04 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسان

سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس
العرب اليوم - سيلينا غوميز بإطلالة جريئة في لوس أنجلوس

GMT 23:42 2014 الإثنين ,01 أيلول / سبتمبر

باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير
العرب اليوم - باسكال مشعلاني تطير إلى تونس لإحياء حفل كبير

GMT 17:35 2015 الجمعة ,13 شباط / فبراير

ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات
العرب اليوم - ارتفاع موافقات الزواج المختلط وتزايد زواج الخليجيين من يمنيات

GMT 02:29 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
العرب اليوم - أنس الزنيتي يؤكد سعادته بتتويج فريقه بلقب الكأس المغربي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab