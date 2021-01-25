تشريح جثة شاب للكشف عن سبب وفاته إثر احتجاجات في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية أنه سيتم تشريح جثة الشاب هيكل الراشدي الذي كان مشاركا في التظاهرات الأخيرة للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. وقال مصدر طبي من قسم التشريح بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد لـ"موزاييك" إنه سيتم توجيه جثة الشاب هيكل الراشدي من مستشفى سهلول إلى فرحات حشاد للتشريح والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة. وكان الراشدي أصيب خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سبيطلة من ولاية القصرين وتوفي عشية اليوم الاثنين بقسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي سهلول. وأعلنت عائلته أنه تعرض إلى اعتداء أثناء الاحتجاجات الليلية التي عاش على وقعها حي السرور بالقصرين في الأيام الماضية.

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