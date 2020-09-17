إصابة وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح وزوجته ونجلته بفيروس كورونا

أكد مصدر، أن وزير الطاقة والمعادن "عزيز رباح" أصيب بفيروس كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا. وأوضح مصدر الموقع الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الفيروس اجتاح عائلة الوزير المذكور، وضرب زوجته وإبنته، على حد تعبير المتحدث.

وشدد المصدر في حديثه الهاتفي مع الموقع، على أن الفيروس تسلل إلى بيت الوزير عن طريق نجلته القادمة حديثا من كندا، والتي نقلته إلى والدها وأمها.

ووفق ذات المصدر، فقد تم نقل "رباح" وزير الطاقة والمعادن ورئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، رفقة زوجته وإبنته إلى المستشفى بمدينة الرباط على متن سيارة إسعاف خاصة مخصصة لنقل المصابين بكورونا,

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