تُركيا تتغزّل في مصر وتُوجه رسالة قوية إلى القوّات المُسلّحة

خلال الفترة الماضية ازدادت حدة التوترات بين كلا من مصر وتركيا نتيجة محاولة تدخل تركيا في ليبيا، بالإضافة إلى دعم أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن، لكن وفي الفترة الماضية ومع الضربات المُتتالية التي أصابت تركيا في ليبيا، بالإضافة الى انهيار اقتصادها في الداخل وجدت أنّ التقرب إلى الدولة المصرية حل أمثل فبدأت للسير على تلك الخطى والسياسة الجديدة. وفي هذا الشأن، خرج مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أن التواصل بين تركيا و مصر ضروري رغم الخلافات. وقال أقطاي، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية الأحد، إن لا معلومات دقيقة لديه حول تفاهمات بين أنقرة والقاهرة حول ليبيا . وأعاد المتحدث باسم الرئيس التركي أردوغان التأكيد على أن الجيش ال مصري لن يقاتل نظيره التركي في ليبيا وتابع قائلا: "الجيش المصر ي جيش عظيم، نحن نحترمه كثيرًا، لأنه جيش أشقائنا".



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