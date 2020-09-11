انفجار ضخم في طهران يوقع قتيلا وخسائر مادية واسعة

قالت وسائل إعلام محلية إن انفجارا ضخما وقع قرب العاصمة الإيرانية طهران، مما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل وعدد من الإصابات. وقال موقع إيران إنترناشونال إن الانفجار الذي وقع في مبنى مكون من 3 طوابق في بلدية نسيم شهر أدى إلى تضرر عشرات الأبنية المجاورة ونحو 23 سيارة وقال رئيس خدمات الإطفاء في البلدية كيان سلطانبور إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في الانفجار.



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