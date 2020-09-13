تونس تُعيِّن سفيرًا لدى طرابلس للمرة الأولى منذ عام 2014

أعلنت تونس السبت، عن تعيينها سفيرا لدى العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى منذ عام 2014.ونشرت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها في "فيسبوك" قائمة بالتعيينات الجديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية تنص خاصة على أن الأسعد عجيلي سيتولى مهام سفارة البلاد في طرابلس، وجاء هذا التعيين بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأغلقت تونس سفارتها في طرابلس أوائل أكتوبر 2014، ثم قنصليتها العامة في يوليو 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية واختطاف دبلوماسيين تونسيين.وأعرب الرئيس التونسي الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.يأتي ذلك في ظل إحراز تقدم ملموس في الأيام الأخيرة في المشاورات بين الفرقاء الليبيين الرامية إلى إطلاق تسوية سياسية في البلاد.

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